Согласно сообщению, из-за обледенения контактной сети на железной дороге 8 поездов догоняют опоздание в 30 мин и более, пишет Politeka.net.
Это, как сообщает «Укрзализныця»:
№715/716 Перемышль — Киев (+2 ч 17 мин);
№113/114 Харьков — Львов (+1 ч 55 мин);
№55/56 Киев-Пасс. - Ивано-Франковск (+45 мин);
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№129/130 Ворохта - Кременчуг (+39 мин);
№149/150 Черновцы — Полтава-Юг. (+39 мин);
№59/60 Киев-Пасс. - Чоп (+34 мин);
№5/6 Запорожье - Ясиня (+32 мин);
№49/50 Киев-Пасс. - Трускавец (+30 мин).
«Если вы сейчас на борту опаздывающего поезда и имеете впереди пересадку, пожалуйста, оповестите нашего проводника, стюарда или горячую линию 0800503111, чтобы мы могли найти решение вовремя», - призвали в «Укрзализныце».
Еще 67 поездов следуют по расписанию, добавили в «Укрзализныце».
Напомним, ранее синоптики сообщали, что снег в Украине будет идти и в четверг, 6 апреля.
«В западных областях циклон по имени Norbert обусловит в очередную сложную погоду - снег, мокрый снег, сильный северо-западный ветер, местами налипание мокрого снега, ну, а если снег и порывистый ветер - то и метель», - предупреждала известный синоптик Наталья Диденко.
На севере, востоке и южной части Украины в четверг местами ожидается дождь.
"В центральных областях вероятность осадков наименьшая, лишь в Винницкой области пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Ветер будет преобладать на северо-западе, в большинстве областей, кроме восточных, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - сообщала Диденко.
Также напомним о новом ударе стихии – машины застряли в сугробах, начались аварийные отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде.