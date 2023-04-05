Так, спасатели Винницкой области девять раз выезжали на ликвидацию последствий стихии – вьюга с налипанием мокрого снега, сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины.

В частности, непогода разыгралась в Винницком и Жмеринском районах, а также в областном центре.

Спасательным пришлось убирать поваленные деревья, заблокировавшие проезжую часть дорог, повредивише автомобили и линии электропередач.

А вот в Хмельницкой области в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Суржа Каменец-Подольского района в снегу застряла карета скорой помощи. Медики возвращались с вызова.

"Скорую" удалось отбуксировать на расчищенный участок дороги с помощью автомобиля повышенной проходимости.

Также ненастье добавило спасателям работы в Житомирской области.

Там, чрезвычайники убирали поваленные деревья с автодорог в Житомирском районе. Кроме того, спасатели приобщались и к уборке дерева вблизи села Зоряное на автодороге Бердичев-Ильинцы.

«Там образовалась пробка из автомобилей, в которой оказался и школьный автобус, подвозивший детей из сел Зоряное и Городок Ружинской общины Бердичевского района», - говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы ГСЧС откачивали грунтовые воды из частных домовладений в Коростенском районе Житомирской области.

Добавим, тем временем в Киевской области из-за непогоды ввели аварийные отключения света.

По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, часть улиц города, а также поселки Княжичи обесточены. В настоящее время на местах работают бригады ДТЭК.

Напомним, тем временем в Караматорске потоп - на одном из прудов частично был разрушен водосбросный шлюз.

В результате чего произошел неконтролируемый сброс воды.

Всего было подтоплено 30 улиц – это 260 домовладений, из которых 51 частный жилой дом и 209 придомовых участков.