Так, спасатели Винницкой области девять раз выезжали на ликвидацию последствий стихии – вьюга с налипанием мокрого снега, сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины.
В частности, непогода разыгралась в Винницком и Жмеринском районах, а также в областном центре.
Спасательным пришлось убирать поваленные деревья, заблокировавшие проезжую часть дорог, повредивише автомобили и линии электропередач.
А вот в Хмельницкой области в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Суржа Каменец-Подольского района в снегу застряла карета скорой помощи. Медики возвращались с вызова.
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"Скорую" удалось отбуксировать на расчищенный участок дороги с помощью автомобиля повышенной проходимости.
Также ненастье добавило спасателям работы в Житомирской области.
Там, чрезвычайники убирали поваленные деревья с автодорог в Житомирском районе. Кроме того, спасатели приобщались и к уборке дерева вблизи села Зоряное на автодороге Бердичев-Ильинцы.
«Там образовалась пробка из автомобилей, в которой оказался и школьный автобус, подвозивший детей из сел Зоряное и Городок Ружинской общины Бердичевского района», - говорится в сообщении.
Кроме того, бойцы ГСЧС откачивали грунтовые воды из частных домовладений в Коростенском районе Житомирской области.
Добавим, тем временем в Киевской области из-за непогоды ввели аварийные отключения света.
По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, часть улиц города, а также поселки Княжичи обесточены. В настоящее время на местах работают бригады ДТЭК.
Напомним, тем временем в Караматорске потоп - на одном из прудов частично был разрушен водосбросный шлюз.
В результате чего произошел неконтролируемый сброс воды.
Всего было подтоплено 30 улиц – это 260 домовладений, из которых 51 частный жилой дом и 209 придомовых участков.