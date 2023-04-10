О несчестье сообщила солистка ABBA Анни-Фрид Сюнни Люнгстад.

«Покойся с миром, Лассе Велландер, гитарист ABBA с 1974 года. Выражаем искренние соболезнования его семье».

Причиной смерти музыканта стал рак.

«С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул. Лассе недавно заболел раком, который быстро распространялся, и утром в Страстную пятницу он умер в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе», — говорится в сообщении семьи Лассе Велландера, обнародованном в воскресенье, 9 апреля.

Лассе Велландер начал сотрудничать с ABBA в октябре 1974 года. В общей сложности гитарист принял участие в записи 24 песен и всех восьми альбомов группы. Также он вместе со звездной группой принимал участие в гастролях в 1975, 1977, 1979 и 1980 годах.

Кроме того, в 2008 году гитариста привлекли к записи саундтреков к фильму Mamma Mia!, главные роли в котором сыграли Мэрил Стрип, Аманда Сейфрид, Колин Ферт, Стеллан Скарсгард, Пирс Броснан и другие.

Велландер сотрудничал с другими шведскими артистами и за свою музыкальную карьеру успел спродюсировать и выпустить еще 11 альбомов.

Поклонники АBBA и коллеги Лассе со всего мира высказывают слова соболезнования:

«Его будет не хватать всем фанатам ABBA и многим другим любителям музыки в мире!»,

«Так грустно, он был моим любимым гитаристом»,

«Мои глубочайшие соболезнования его семье. Какое горе слышать это»,

«Очень грустная новость, действительно прекрасный музыкант».

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