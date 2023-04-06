Погиб известный музыкант, дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий, который с первых дней полномасштабной войны пошел защищать Украину от оккупантов. Трагическое известие сообщили на официальной странице Национальной оперы в Facebook.

"Еще одна невосполнимая потеря для украинской культуры, для нашего театра, в частности. Погиб, защищая страну, Константин Старовицкий наш коллега, который в Киевской опере был артистом оркестра, а впоследствии - дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель". Слава Герою! Вечная память! Слава Украине!", - написали коллеги.

Музыканту было всего 40 лет. Он погиб 5 апреля во время вражеских обстрелов на Краматорском направлении. У артиста остались жена, дочь и старенькая мама.

Украинцы в комментариях выражают соболезнования:

"Лучшие погибают, талантливый, молодой… безграничный печаль. Вечная слава герою";

"Это ужасно, это больно, это невозможно воспринять и понять...

Светлая память Константину...";

"Цвет нации погибает! Светлая память, Герою Украины низкий поклон и искренние соболезнования родным!"

"С нашей стороны если не дирижер, то певец, как не актер, то спортсмен, айтишник, инженер, преподаватель, фермер, тракторист... А с той стороны вагнеровцы, что осуждены пожизненно за убийства детей или родной матери...".

Напомним, ранее стало известно, что в госпитале от тяжелых травм, полученных в бою на Востоке Украины, скончался молодой актер.

Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.