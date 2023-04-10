Дрейфующее судно, на борту которого находятся сотни людей заметили между Грецией и Мальтой.

Судно с 400 мигрантами начало тонуть, информирует Reuters со ссылкой на волонтерский проект по спасению людей в море Alarm Phone.

Отмечают, что Alarm Phone получили звонок с лодки, которая ночью отправилась из Тобрука в Ливию. Мигранты рассказали, что они сообщили властям о своем положении, однако спасательная операция так и не была начата.

На судне нет никого, кто бы мог им руководить – капитан якобы сбежал. Нижняя палуба уже полна воды - ее вычерпывают ведрами.

Alarm Phone сообщает, что у людей на судне кончилось топливо.

«400 человек не могут добраться до безопасного места самостоятельно, власти должны срочно отправить спасателей! Любая задержка может быть фатальной», - говорят волонтеры.

Позже в Alarm Phone сообщили, что люди на судне заметили торговое судно - несколько людей в отчаянии прыгнули в воду.

"Терпящие бедствие люди паникуют и сообщают: лодка дрейфует, палуба внизу полна воды, один из трех человек, прыгнувших за борт, без сознания....", - сообщали чуть позже волонтеры, призывая начать спасательную операцию.

Находящиеся на тонущем судне люди рассказали, что некоторым нужна медицинская помощь, в том числе ребенку, беременной женщине и человеку с ограниченными физическими возможностями.

"Ночью мы смогли восстановить связь с примерно 400 людьми. Им удалось продолжить путешествие и они достигли общей зоны SAR #Мальты и #Италии. Сообщают о высоких волнах и сильном ветре. И все же спасения не видно! Не бросайте их в море, спасайте сейчас!", - говорится в новом сообщении Alarm Phone.

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