После взрыва начался мощный пожар, который был виден издалека, пишет Politeka.net.
Небо покраснело от огня. Съехались спасатели и «скорые».
Впоследствии стало известно, что взрыв и пожар произошли в Обуховском районе. В селе Гвоздов вспыхнул жилой дом.
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Полицейские выясняют обстоятельства возгорания.
В соцсетях сообщают, что, к сожалению, не обошлось без жертв:
«Случилось большое горе у моих друзей. Был пожар в доме нашего друга и соседа. Есть жертвы. Евгений потерял в пожаре маму и собаку Гаю. Дом и все вещи и документы сгорели до тла. Пожар тушили с 9 вечера до 3 ночи.
Ничего не осталось. Это несравнимо с теми потерями, которые он получил. Я знаю, как важна поддержка в такой момент, поэтому прошу вас помощи для их семьи. Евгений неоднократно помогал мне лично после горя и нашим ребятам на фронте, животным во время боевых действий (он обеспечивал логистику корма даже во время бомбежек в области).
Он лично помог мне демонтировать и построить заново мою крышу, а теперь в помощи нуждается его семья. Я лично знаю его как человека, поэтому, пожалуйста, прошу помощи…».
Напомним, россияне ударили по жилым кварталам.
Также сообщалось о последствиях мощного взрыва в многоэтажке.
Также сообщалось о масштабном ДТП в Киевской области, с участием большого количества легковых автомобилей и автобусов.