Как сообщил Жданов в эфире "Униан", объект, где разместят оружие - попадет в список первого удара в случае конфронтации с НАТО.

"Это [ред. размещение ядерного оружия] привлечет внимание НАТО, потому что этот объект, где его разместят - попадет в список первого удара. Так как у НАТО оборонительная доктрина - они стойко стоят, несмотря на то, что путин вытворяет, и с беспилотником мы помним историю и с нарушением воздушного пространства самолётами российскими, стран-членами НАТО. Они стойко держат удар и на провокации не отвечают, а он их провоцирует постоянно", - говорит Жданов.

По словам военного, беларусы должны понимать, в какой опасности они будут находится.

"Белорусы должны понимать, что теперь это хранилище под Минском - оно теперь будет в списке целей. Поэтому тактическое оружие, оно по своей мощи и по своим тактико-техническим характеристикам - оно не может напугать НАТО. Межконтинентальные баллистические ракеты, то есть, заряды с большой мощностью, которые измеряются мегатоннами - их же ж не применишь на таком маленьком расстоянии, там минимально на 6 тысяч километров - это надо пускать где-то с просторов Сибири из-за Урала для того, чтобы ударить по странам восточной Европы или центральной Европы. Так что я думаю, что это очередной блеф и он закончится очередным пшиком", - добавил Олег Жданов.

Напомним, что в России разгорается паника из-за предстоящего наступления ВСУ, готовятся бомбоубежища: "Они понимают, что...".

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