В студии "Politeka Online" российский оппозиционер Дмитрий Потапенко сообщил о панике, которая нарастает в РФ в связи с предстоящим наступлением ВСУ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по приказу кремля готовятся бомбоубежища по всей российской федерации. Жителям Москвы и Петербурга советуют присмотреться к ближайшим укрытиям.

Кроме того, пропагандист кремля соловьев отреагировал на военную помощь которую Запад оказывает Украине и призвал "не иронизировать и по поводу готовящегося контрнаступления украинской армии" и заговорил о тревожности в ожидании предстоящего наступления ВСУ.

Российский оппозиционер Дмитрий Потапенко отреагировал на панику в рф.

"Они прекрасно понимают, что их большой бункер не возьмут, в случае если... а бомбоубежища - вот у нас в доме есть подземный гараж и уже проходили учения по этому бомбоубежищу. россия - феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Теперь это разворачиваемое в прямую плоскость: «Дорогие холопы, если хо*лы попрут - будете отбываться от них сами и готовьте свои сани самостоятельно ибо вы холопы, а за стенами Кремля всем места не хватит»", - говорит Потапенко.

Напомним, что Лукашенко очень сильно прокололся: как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко устами путина молит о перемирии: «Украинцы и россияне будут брататься».