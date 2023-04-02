В студии "Politeka Online" российский оппозиционер Дмитрий Потапенко сообщил о панике, которая нарастает в РФ в связи с предстоящим наступлением ВСУ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что по приказу кремля готовятся бомбоубежища по всей российской федерации. Жителям Москвы и Петербурга советуют присмотреться к ближайшим укрытиям.
Кроме того, пропагандист кремля соловьев отреагировал на военную помощь которую Запад оказывает Украине и призвал "не иронизировать и по поводу готовящегося контрнаступления украинской армии" и заговорил о тревожности в ожидании предстоящего наступления ВСУ.
Российский оппозиционер Дмитрий Потапенко отреагировал на панику в рф.
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"Они прекрасно понимают, что их большой бункер не возьмут, в случае если... а бомбоубежища - вот у нас в доме есть подземный гараж и уже проходили учения по этому бомбоубежищу. россия - феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Теперь это разворачиваемое в прямую плоскость: «Дорогие холопы, если хо*лы попрут - будете отбываться от них сами и готовьте свои сани самостоятельно ибо вы холопы, а за стенами Кремля всем места не хватит»", - говорит Потапенко.
Напомним, что Лукашенко очень сильно прокололся: как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко.
Также Politeka писала, что Лукашенко устами путина молит о перемирии: «Украинцы и россияне будут брататься».