Украинской армии недостаточно иметь тяжелую технику и боеприпасы, чтобы будущее контрнаступление было успешным.

Для удачного контрнаступления недостаточно иметь артиллерию, боеприпасы и натренирированных бойцов. Есть один немаловажный фактор, который также влияет на успешность военной операции ВСУ. Об этом более детально рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

По его словам, украинской армии нужно завоевать превосходство в воздухе. Сейчас у россиян преиумущество в этом. Потому каждую неделю звучат призывы о передаче истребителях F-16 для украинских пилотов.

"Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации — это довольно сложный вопрос, мягко говоря", — рассказал Юрий Игнат.

Кроме того, он отметил, что российские войска преимущественно атакуют ракетами, запуская их из кораблей. Оттуда же используют управляемые авиционные бомбы.

Юрий Игнат также добавил, что иногда истребители рф поднимаются в воздух на фронте. Ко всему прочему, приходится вести противовоздушное сражение и поражать их ракетами в ответ. Россияне имеют еще много истребитель, которые все чаще появляются в зоне активных боевых действий. Потому перед контрнаступлением действительно нужно сперва усилить наше господство в воздухе.

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