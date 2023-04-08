В эфире "Захід нет" Александр Мусиенко рассказал о возможном сценарии ухода оккупантов из Крыма.

"Может сложиться так, что украинские войска выйдут на админграницу с Крымом - можно уничтожить крымский мост и можно угрожать ударом по военным объектам российских войск в Крыму. Под это можно выдвинуть им ультиматум - или вы забираете свои войска из Крыма и с другой территории Украины или вы будете уничтожены - вот вам повод для переговоров. Или мы даем вам коридор, которым вы можете выйти...", - говорит Мусиенко.

Эксперт также поделился мнением о "последнем шансе" для оккупантов с помощью переговоров попытаться остановить контрнаступление ВСУ.

"Это уже не имеет значения, им это важно, но им никто не даст за эту "линию" ухватиться. Ни мы не дадим, потому что контрнаступление будет, оно неотвратимо, ни Запад. Все сошлись на том, что Украине нужно помочь деоккупировать украинскую территорию. И плюс добавляют некоторые наши партнеры, в том что деоккупировать и укрепить нашу переговорную позицию за столом", - говорит эксперт.

Также Мусиенко добавил, что Украина ведет себя как адекватный партнер.

"Мы готовы отвоевать нашу территорию, но если враг будет готов отводить свои войска и покидать нашу территорию – мы можем дать ему такой шанс, и это убережет и наши силы и ресурсы", – считает эксперт.

Также он добавил, что в противном случае война будет продолжаться до полной победы Украины.

"Уже не имеет значения, что Россия хочет, о каких переговорах они взывают - уже решение принято, что Украина должна наступать, освобождать военным путем и если Россия хочет продолжать войну, то будет война до победы Украины", - резюмировал Мусиенко.

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