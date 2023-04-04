Об этом эксперт рассказал в эфире " Захід. net".

"То, что оборона Бахмута войдет в военную историю, как одна из лучших, самых успешных и серьезных боевых операций в 21 веке – это однозначно. Даже их террорист гиркин сказал, что Бахмут для россиян – это сталинград наоборот – 8 месяцев тактически кипела эта битва, нацистская Германия сломала там себе свои стальные военные зубы и с тех пор началось большое контрнаступление советских войск.

Действительно, Бахмут сейчас выполняет стратегическую задачу по истреблению личного состава противника и останков той качественной техники, которая у них еще есть", - говорит Черник.

Также эксперт рассказал о российском так называемом "наступлении" и переломном моменте, когда противник может потерпеть поражение.

"Он продолжается с ноября 2022 года, когда большую боевую и численную группировку российской армии вывели с правого берега Херсонщины и с Днепра и сосредоточили именно на восточном плацдарме - с тех пор они оказывают оперативное давление. На данный момент мы находимся в положении маневренной обороны, противник совершает наступательные действия.

Выдохнулся ли - однозначно да, или он затихает - да, однако у них еще есть ресурс, в первую очередь, человеческий - чтобы добиваться своего, ибо там они избили слишком много.Когда будут перелом - невозможно предвидеть, но все может быть так, как с харьковской операцией – ее никто не видел, а она случилась", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, минувшей ночью Одесщина пережила массированную атаку дронов - эксперт заметил тревожную тенденцию.

Также сообщалось о гибели еще одного украинского бойца – Герой не дожил месяц до дня рождения.

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