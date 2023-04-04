Об этом, как пишет Politeka.net, идет речь в новой сводке британской разведки.
Так, сообщается, что россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конечном итоге заменить ЧВК группы Вагнера в ее важной боевой роли в Украине.
Это, как отммечают в разведке, происходит на фоне громкого конфликта между Минобороны России и группой Вагнера.
«Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ЧВК, над которой у него будет больший контроль», - предполагают в Минобороны Британии.
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Однако, как констатируют аналитики разведки, ни одна другая известная российская ЧВК в настоящее время не приближается к размеру или боевой мощи Вагнера.
Предполагается, что россия считает ЧВК в Украине по-прежнему полезными.
Добавим, боевики "Вагнера" продолжают наступление в центре Бахмута.
Как отмечают аналитики американского Института изучения войны, третьего апреля были опубликованы кадры из дрона, на которых изображены флаги "Вагнера" и россии, установленные над обломками разрушенного административного здания.
Террористы рф, вероятно, продолжат попытки контролировать центр Бахмута и постараются продвигаться на запад к Хромовому.
Тем временем боец ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон» сообщает, что украинские защитники все еще удерживают центр Бахмута.
По словам бойца ВСУ, россияне задумали через Богдановку и тому подобное пролезть на Часов Яр и зайти в тыл защитникам Ивановского.
«Уверен, что командующие все понимают. Ситуация очень тяжелая в Бахмуте. Пока держим. На контроле», - заявил он.
Напомним, минувшей ночью Одесчина пережила массированную атаку дронов - єксперт заметил тревожную тенденцию.
Также сообщалось о гибели еще одного украинского бойца - Герой не дожил месяц до своего дня рождения.