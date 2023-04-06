В эфире "Politeka Online" военный эксперт Роман Свитан рассказал, сможет ли Шойгу и Герасимов правильно спланировать отход армии рф. Также Свиатн добавил, что россияне готовят "план бегства" уже около 3-4 месяцев.
"Они планируют уже месяца три-четыре, после того, как перешли с правого берега на левый. Расположение некоторых инженерно-техических сооружений, которые они сейчас проводят на всей глубине фронта, по крайней мере, запорожского и херсонского и в Крыму, проводят в таком режиме - прикрытие отхода, то есть они спланировали... Такие же сооружения они проводили на правом берегу херсонской области, в таком же шахматном порядке. Готовы они отходить", - говорит Свитан.
По словам военного, армия рф будет готова отойти, если будет команда от высшего руководства.
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"Смогут отойти - если будет команда. Они убежали с изюмского направления и там принимали решения в основном командира низшего звена спасая себя и свои подразделения", - добавил военный эксперт Роман Свитан.
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