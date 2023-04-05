Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец в Телеграм-канале сообщил о подготовке группировки противника на юге Херсонской области к потенциальной угрозе на правом фланге в случае прорыва сил СОУ в Мелитополь и попыток продвигаться в Крым.

"По внешне-формальным признакам и анализу оперативного построения ГВ противника "Днепр" и "Восток" (включая состав и структуры развернутых на этом направлении сил и средств противника)... они вполне реально рассматривают такой вариант развития оперативной обстановки, поэтому достаточно активно отрабатывают , на этот случай, действия на своих смежных флангах... в том числе по направлению Токмак - Мелитополь...", - написал Машовец.

Также полковник ВСУ оценил оборону противника на направлении Акимовка-Геническ и Веселое-Новая Каховка.

"Оценю, как достаточно высокую... Но тут надо понимать одно, если ВСУ войдут в Акимовку, оборона на направлении Веселое - Новая Каховка для противника, мягко говоря, потеряет свою актуальность... Им придется, как говорится, "в темпе вальса" отходить на Новоалексеевку и Чаплинку - Армянск... не говоря уже за все шобло, которое сейчас окапывается между Энергодаром и Каирами... по левому берегу Каховского водохранилища...", - добавил военный.

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