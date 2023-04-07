Дмитрий Снегирев в эфире Radio NV сообщил, что движущаяся в сторону Украины военная техника россиян является военной целью для Вооруженных сил.

"Пару дней назад появилось видео нанесение превентивного удара по колонне российских оккупантов, которая передвигалась в сторону Украины, на территории самой российской федерации. Это, на мой взгляд, свидетельствует об изменении тактики Вооруженных сил Украины", - говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев .

ВСУ, фронт, битва, поле боя

По его словам, вероятно, Вооруженные силы Украины изменили тактику по уничтожению врага на территории России.

ВСУ, фронт, поле боя

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"Мы четко дали понять, что военные цели - законны, даже на территории российской федерации. Поэтому, соответственно, любая передислокация военной техники в сторону Украины рассматривается как законная цель и будет уничтожаться даже на российской федерации", - заявил военный эксперт и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Напомним, вступление Финляндии в НАТО напрямую поможет Украине против России: «Будут перенаправлены…».

Также сообщалось, о новом наступлении российской армии, раскрыто, где оно будет: стягивают войска, наемников и технику.

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