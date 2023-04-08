Ребенок сейчас живет вместе с бабушкой и дедушкой по папиной линии и мечтает увидеть свою маму.

Женщин военных нельзя держать в плену, они находятся под защитой международных законов. Но россиянам плевать на эти нормы и человеческие права. Многие украинские женщины попали в плен к российским солдатам и сейчас находятся в нечеловеческих условиях. Об этом сообщает "ТСН".

По всем нормам международного гуманитарного права их должны просто освободить: независимо от любых обменов. Семилетний Егор потерял своего отца, а мать находится сейчас в плену.

Папа Егора – боец полка "Азов" Вадим Габурич – год назад погиб на "Азовстали" после авиаудара россиян. Мама мальчика – Алина Мелешко-Габурыч тоже была там и попала в плен 23 мая 2022 года.

Ребенок сейчас живет вместе с бабушкой и дедушкой по папиной линии. Его увезли с Мариуполя за два дня до начала войны. Мальчик понимает, что его отца уже нет в живых и он спрашивает каждый день, когда мама будет дома.

Бабушка мальчика каждый день молится за возвращения Алины домой: "Говорю, Боже, помоги нам Алину вернули домой и чтобы сына привезли похоронить. Это мучительная боль, невыносимо".

Сестра пленной Карина рассказала, что ей удалось поговорить с родным человеком лишь раз за весь год. И то, разговор длился только минуту. Украинских женщин-военных враг не часто отпускает из своих тюрем, поэтому информации о сестре у Карины немного.

"Ты сидишь и до последней минуты молишься, молишься, а потом, когда понимаешь, что ее там нет, в этом обмене, просто не хочется ничего абсолютно", — добавила Карина.

Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.