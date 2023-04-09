Как сообщил военный эксперт Роман Свитан в эфире "Радио НВ", россияне могут пойти с востока, когда удар ВСУ будет направлен на крымское направление.

"Однозначно полезут, 100%. Это нормальный военный ход для того, чтобы отвлечь противника от основного направления, причем без большой стратегической задачи. Стратегическая задача и будет отвлечь от основного направления. Это то же самое, если нам надо будет начать движение в сторону москвы, на брянскую область, для того, чтобы россияне перебросили туда хотя бы сотню тысяч человек", - говорит Свитан.

По словам военного ВСУ готовы к такой "подлости" со стороны оккупантов.

"Как только мы начнем движение в сторону азовского побережья - они начнут определенные боевые операции, может быть на Донбассе, там уже нет смысла... Они поняли, что уперлись в практически непроходимую линию обороны, которая десять лет отстраивалась, а вот с Луганской области, со стороны Валуек, Купянск, Сватово, Кременная - там они начнут движение. Мы это прекрасно понимаем, поэтому будут оставлены определенные средства для того, чтобы нивелировать такого рода движения", - резюмировал Свитан.

Напомним, что в России разгорается паника из-за предстоящего наступления ВСУ, готовятся бомбоубежища: "Они понимают, что...".

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