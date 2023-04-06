Нелегитимный президент Александр Лукашенко предоставил территорию Беларуси для размещения российских войск. Там они проводят тренировки и ждут приказа сверху. Недавно стало известно, что солдат рф оттуда готовятся перебросить в Украину.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" рассказал, сколько их будет и несут ли они угрозу для защитников Украины.
По данным ГПСУ, в дальнейшем к боевым действиям на Донбассе планирует привлечь 2 тысяч российских военных, которых выведут из Беларуси. Тем временем, в подразделениях белорусской армии, которая находится на приграничных территориях к Украине, ничего не изменилось.
"Где-то два-три месяца назад в Беларуси подготавливали 10-12 тысяч российских солдат. Из них осталось всего 4 тысячи. Это примерно бригада и несколько батальйонов. Сейчас в районе фронта мы уничтожаем по 500 человек в день. Здесь 4 тысячи человек. Даже, если они все будут переброшены на фронт, то ВСУ на их уничтожение понадобится неделя. То есть это недельная работа по отминусованию войск рф", - отметил Роман Свитан.
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Полковник запаса ВСУ также добавил, что эти 2 тысячи войск рф не несут опасности для украинских защитников.
"Критически это колличество вояк не может ничего сделать на фронте. Тем более 2 тысячи, это три-четыре дня и их нет", - подытожил Роман Свитан.
Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.
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