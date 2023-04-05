Журналист-международник рассказал о надеждах рф от визита китайского лидера в москву.

Як сообщил журналист Иван Яковина, в россии все рассчитывали на помощь Си Цзиньпина.

"Огромные надежды у российской федерации были на Си Цзиньпина в москву. Многие обозреватели с пессимизмом говорили, что Си Цзиньпин вот сейчас привезет владимиру путину помощь - деньги, электронику необходимую для производства сложных видов вооружения, снаряды, в которых российская армия испытывает большой дефицит, пушки, имеется в виду стволы для артиллерии, которая заканчивается - ну и вообще, какую-то форму ленд-лиза. Многие надеялись, что что-то подобное едет в россию вместе с Си Цзиньпинем", - говорит Яковина.

По словам журналиста, он изначально догадывался, что этого не произойдет.

"Китай не будет ссориться с США, поскольку китайская экономика находится не в лучшей форме, и если американцы сейчас введут санкции - то экономика развалится", - заявил Яковина.

Так и вышло - визит Си в Россию стал для россиян провальным.

"После этого визита китайцы начали прикрывать источники контрабанды в россию. Дронов в Украину китайских едет сейчас больше, чем в россию, а комплектующих для дронов в разы больше едет в Украину из Китая, чем в росию", - резюмировал журналист.

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