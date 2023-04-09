В интервью "dossier.center" капитан Федеральной службы охраны (ФСО) рф Глеб Каракулов рассказал, что находясь на территории посольства в Казахстане, для путина поставили телефон для связи в бомбоубежище.

"Паранойя какая-то. Ты находишься на территории другого государства. Это государство — организатор саммита, обеспечивает всю безопасность. Сама территория посольства тоже охраняемая", - говорит Караулов.

Также бывший сотрудник рассказал, какой бункер путин посещает чаще остальные.

"Я думаю, что самой часто посещаемой можно назвать «Валдай». Есть два момента интересных. У него кабинеты что в Питере, что в Сочи, что в Ново-Огареве — они одинаковые, там все абсолютно идентичное", - рассказал Караулов

Также он капитан Федеральной службы охраны (ФСО) добавил, что никогда не слышал о покушениях на диктатора, но тот все равно боится и прячется в бункерах.

"Ребята делились с улыбкой, что когда Путин в Сочи, то специально создается впечатление, будто он улетает. Пригоняют самолет, едет кортеж. А на самом деле он остается в Сочи. Ребята рассказывают, прямо смеются. Я думаю, что это, во-первых, попытка запутать иностранную разведку, а во-вторых, чтобы не было никаких покушений", - рассказал капитан ФСО РФ.

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