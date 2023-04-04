Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин – это для него шанс.

Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

По словам дипломата, Макрону на фоне протестов французов против пенсионной реформы критически нужен успех на фронте.

«Успех в сфере внутренней политики пока не просматривается, потому без внешней никак. Сегодняшний визит Макрона в Пекин это для него шанс. Для нас тоже, но и также ряд рисков. Макрон едет не один – он пригласил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Цель ясна – Макрон хочет говорить от имени Европы.

Китай это больше, чем устраивает – ему не нравится коллективный Запад и то, что наша война с РФ собственно его впервые за многие годы укрепила», – объяснил Климкин на своей странице в Facebook, добавляя, что Китай уверен, что соревнование с США разворачивается.

Но, добавляет Климкин, Китай не хочет, чтобы это было соревнование с коллективным Западом. Таким образом, чем меньше солидарности внутри Запада, тем для Китая лучше.

«Собственно, как и для Путина. А для нас – с точностью до наоборот. Вести с Си разговоры о геополитике, конечно, можно и даже нужно. Понимая, что Китай понимает язык баланса силы и никакой другой. На фоне поездки президента Тайваня в США и встречи со спикером Конгресса с прогнозируемой раздраженной реакцией Китая у Макрона есть выбор: играть "отдельную европейскую" карту или "западную". От торговли к безопасности», – говорит Климкин.

Ведь, продолжает эксминистр, Австралия выбрала американские атомные подлодки вместо французских и с этого началось сотрудничество США, Австралии и Великобритании вокруг сдерживания Китая, по меньшей мере, формально.

«Поэтому соблазн сыграть "европейскую" карту есть. Говорить с Си часами как с Путиным не получится. И это тоже хорошо», – подчеркнул дипломат.

Напомним, в Париже уверены, что Китай может быть одной из немногих стран, способных изменить «правила игры» в войне России против Украины.

Так, источники в Елисейском дворце отмечали, что на запланированных встречах Макрона с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном французский лидер будет стремиться «найти пространство, чтобы испытать инициативы, полезные для украинского народа, а затем найти способ найти решение, чтобы положить конец этой войны в среднесрочной перспективе».

Напомним, ранее стало известно о новом авиаударе оккупантов по Херсонщине.

Также сообщалось, что оккупанты после Бахмута и Часового Яра взялись за еще один город.

Кроме того, Politeka.net писала, что Москва отомстила Венгрии.