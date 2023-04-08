Глеб Каракулов до 2022 года работал инженером в управлении президентской связи рф и работал с путиным.

Ранее он осудил нападение рф на Украину, в россии Каракулов объявлен в розыск, на него завели уголовное дело о дезертирстве.

Он рассказал в интервью "dossier.center", что путин не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом.

"Вся информация, которую он получает — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме", - говорит экс-охранник путина.

Караулов добавил, что главным источником информации путина являются «папочки», секретные доклады спецслужб.

Также он добавил, что путин уже 3 года, как находится в изоляции.

"В январе будет уже три года, как коронавирус есть на нашей планете. А у нас президент до сих пор сидит [прим. ред. на самоизоляции]. Мы серьезно две недели сидим на карантине перед любым мероприятием, даже если оно длится 15 или 20 минут. Создается пул сотрудников, которые прошли эту очистку — отсидели двухнедельный карантин", - сообщил Глеб Каракулов.

По его словам, все сотрудники АП проходят диспансеризации, проходят ПЦР-тестирования. Даже адъютанты путина сдают, практически, по несколько раз в день ПЦР-тесты.

Напомним, что в рф разгорается паника из-за предстоящего наступления ВСУ, готовятся бомбоубежища: "Они понимают, что...".

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко устами путина молит о перемирии: «Украинцы и россияне будут брататься».