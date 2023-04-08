Народный депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда в эфире "Радио NV" заявил, что россия обречена на распад.

"Россия обречена на развал в течение 10 лет. После 24 февраля 2022 года они все катализировали, это вопрос 1-2 года. Они фактически ускоряют эти происходящие процессы. И та история, которая сейчас происходит в элите - путин фактически вырезал любых оппонентов и любую элиту, потому что у них нет ни одного политического будущего. Это люди, которые боятся его до бешенства", - говорит Дунда.

Также политик добавил, что в России начнется война всех против всех после того, как путин исчезнет из политики.

"И после того, как путин исчезнет со сцены политической – у них отсутствует какая-либо площадка для передачи власти, начнется политическая смута в России – и тогда будет война всех против всех. Это вопрос к нам и западным партнерам, чтобы мы к этому подготовились. Нет будущего сценария, когда российская империя остается существовать в тех границах, в которых она существует. Она вынуждена развалиться", - дополнил Олег Дунда.

Напомним, что в России разгорается паника из-за предстоящего наступления ВСУ, готовятся бомбоубежища: "Они понимают, что...".

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко.

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