Российские военные вдоль пляжей украинского оккупированного полуострова Крым начали рыть сотни километров окопов. Но это им не поможет. Многие военные эксперты и генералы верят, что ВСУ сможет освободить полуостров от россиян и предателей. Потому уже сейчас начали задумываться об изменении названий некоторых населенных пунктов.
Политолог Михаил Шейтельман в эфире для Politeka-Online предложил варианты названий Севастополя после деоккупации.
По словам политолога, Украина должна была переименовать Севастополь еще в 2014 году. Тогда он писал много постов на эту тему. Ему казалось, что россияне потеряли способность изменять названия городов, ведь именно они являются захватчиками. Украина в то время имела для этого все международные права, да еще и могла поиздеваться таким образом, над российскими захватчиками. Но после войны это нужно сделать обязательно.
Михаил Шейтельман на своей странице в соцсети даже провел опрос и предложил варианты новых названий Севастополя после деоккупации.
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"После войны нужно сделать это обязательно. Я провел опрос о том, как же назвать этот город. Название "Объект №6" занял последнее место в опросе. Вариант "Ахтияр", который предложил Данилов, занял второе место с 16%. Первое место занял "Херсонес" - здесь 35%. Еще из интересных названий - вот 5% считают, что город надо назвать "Зеленск". И "Крымско-Татарск" получил 6%", - отметил Михаил Шейтельман.
Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.
Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.