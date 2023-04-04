Между украинцами провели опрос и попросили проголосовать за то название, которое им понравилось больше остальных.

Российские военные вдоль пляжей украинского оккупированного полуострова Крым начали рыть сотни километров окопов. Но это им не поможет. Многие военные эксперты и генералы верят, что ВСУ сможет освободить полуостров от россиян и предателей. Потому уже сейчас начали задумываться об изменении названий некоторых населенных пунктов.

Политолог Михаил Шейтельман в эфире для Politeka-Online предложил варианты названий Севастополя после деоккупации.

По словам политолога, Украина должна была переименовать Севастополь еще в 2014 году. Тогда он писал много постов на эту тему. Ему казалось, что россияне потеряли способность изменять названия городов, ведь именно они являются захватчиками. Украина в то время имела для этого все международные права, да еще и могла поиздеваться таким образом, над российскими захватчиками. Но после войны это нужно сделать обязательно.

Михаил Шейтельман на своей странице в соцсети даже провел опрос и предложил варианты новых названий Севастополя после деоккупации.

"После войны нужно сделать это обязательно. Я провел опрос о том, как же назвать этот город. Название "Объект №6" занял последнее место в опросе. Вариант "Ахтияр", который предложил Данилов, занял второе место с 16%. Первое место занял "Херсонес" - здесь 35%. Еще из интересных названий - вот 5% считают, что город надо назвать "Зеленск". И "Крымско-Татарск" получил 6%", - отметил Михаил Шейтельман.

Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.