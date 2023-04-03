Судя по названию этого клуба, здесь есть отсылка к пьесе и одноименному фильму «12 рассъерженных мужчин", которые выносили приговоры в суде.

Диверсант ФСБ Игорь Гиркин собрал "взбешенных патриотов россии", уставших от поражений оккупантов. По его словам, этот клуб якобы будет противостоять любым угрозам для рф, ведь армия россии и ЧВК «Вагнер» не в силах захватить Украину.

Политолог Михаил Шейтельман в эфире для АпострофТВ рассказал, что объединение так называемых патриотов рф пойдет на пользу Украине.

По его словам, судя по названию этого клуба, здесь есть отсылка к пьесе и одноименному фильму «12 рассъерженных мужчин». В работе рассказывают историю двенадцати присяжных завсегдателей, которые выносят приговоры. Именно для этого и объединились так называемые патриоты рф.

«Похоже эти люди Гиркина - "взбешенные патриоты россии" объединились ради одного. А именно, чтобы выносить приговор Министерчтву обороны рф и нынешней власти на россии. Там объединились те, кто считает нынешнюю власть виноватой в поражениях на фронте в Украине», - объяснил Михаил Шейтельман главную цель этого клуба.

Также эксперт добавил, что Украине это в любом случае на пользу, даже если приговоры будут всего лишь виртуальными, а не физическими.

«Понятно, что приговоры будут виртуальными. Но вот уже в своем последнем объявлении Гиркин заявил, что больше не верит в захват российской армией Авдеевки. И также он заявил, что знает почему это произойдет, но пока он не может сказать. Потому скоро мы услышим новости о новом отступлении россиян, которые сольет нам этот клуб», - подытожил Михаил Шейтельман.

Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

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