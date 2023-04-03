Девушка, подозреваемая в убийстве "военкора" Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, не задержана.

Их продолжают разыскивать вместе с мужем Дмитрием Рыловым, сообщает Baza без указания на источник информации.

Ранее сообщалось, девушка, которая принесла и вручила пропагандисту статуєтку с бомбой, находится в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Взрыв в российском Санкт-Петербурге в кафе, принадлежащем основателю террористического ППК "Вагнер" Пригжину, раздался 2 апреля.

Коллаборант и пропагандист Владлен Татарский погиб, более 20 человек были госпитализированы.

Девушка на встрече представилась «Настей». Как сообщают российские СМИ, мать подозреваемой в убийстве Татарского Дарьи Т. рассказала силовикам, что видела дочь в день взрыва, днем.

Девушка посещала маму незадолго до случившегося. Ничего подозрительного в поведении дочери женщина не увидела.

По данным источников муж Дарьи не был в Санкт-Петербурге в день взрыва.

Очевидцы взрыва рассказали, что девушку сначала не пустили в кафе, заподозрив, что в коробке бомба:

«А я вот сейчас хотела подарить вам скульптуру, потому что я учусь на скульптурном. — Ну, несите ее. — А мне на входе сказали, а вдруг это бомба и я ее там оставила. Посмеялись все. — Ну так я схожу (за скульптурой)? — Да, идите. Она пришла, принесла эту коробочку. <…>Он ей говорит: «садитесь поближе тут». А она такая: «я стесняюсь, я стеснительная».

Комментируя этот ход, украинский журналист Юрий Бутусов, заявил, что это был точнейший психологический ход.

«Тщеславный Фомин на него не мог не клюнуть. И сам Фомин согласился принять от девушки подарок, и охрана пропустила коробку, и польщенный вниманием Фомин поставил золотой бюст рядом с собой! Но и это не все - девушке нельзя было сразу уйти, поскольку обрадованный поклонницей Фомин пригласил ее сесть неподалёку от него! И чтобы не вызывать подозрений девушка села близко, в очень опасной близости от бомбы! Вот это нервы и мотивация на результат! Это сюжет для блокбастера», - отметил журналист.

Добавим, предположительно установлено, что девушку, которую подозревают в причастности ко взрыву (именно она, по предварительным данным, вручила статуэтку Татарскому), зовут Дарья Т.

В феврале 2022-го ее дважды задерживали во время антивоенных митингов в Санкт-Петербурге.

Добавим, Максим Фомин родился в украиинской Макеевке под Донецком, а незадолго до Майдана получил срок за вооружённое ограбление банка. В 2014-м году воевал на стороне сепаратистов.

Напомним, снарядный голод заведет оккупантов в тупик - названы сроки.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.