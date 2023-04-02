Как пишет Politeka.net, взрыв произошел в Санкт-Петербурге сегодня, второго апреля. В одном из кафе, где пропагандист Владлен Татарский проводил патриотический вечер, неизвестный принес самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погиб сам Татарский и более 10 человек были ранены. О взрыве также сообщает ТСН в телеграм-канале.
"По информации местных изданий, пропагандист как раз проводил свой "творческий вечер", когда раздался взрыв. По информации экстренных служб, погиб один человек, еще шесть человек получили ранения", - отметили в ТСН.
Издание 112 уже успело получить кадры из самого кафе, где произошел взрыв.
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Стоит отметить, Владлен Тараский (настоящее имя Максим Фомин) - известный российский пропагандист родом из Донбасса. У "блогера" есть телеграм-канал, через который он и занимался пропагандой наративов Кремля. На момент смерти на площадку были подписаны 538 тысячи человек. Официальная Москва пока никак не комментировала смерть своего любимчика, которого путин приглашал на все важные события.