Оккупанты снова цинично атаковали Украину дронами и ракетами.

Мирные украинские города атаковали до десятка дронов, сообщает Politeka.net со ссылкой на спикера Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

«Вероятно, в десяток шахедов залетели с севера. Противник выпустил несколько ракет из ЗРК С-300 в Харькове из Белгородской области», - сообщил Игнат.

Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что враг снова бьет по Харькову.

«Зафиксировано не менее 6 «прилетов», предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», - сообщал Синегубов.

Позже он добавил, что, по предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частный дом и два гражданских автомобиля.

Тем временем стало известно, что атака продолжается. Повторные взрывы прогремели в Запорожье.

«Атака продолжается. Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности», – говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.

Напомним, "бахмутский" сценарий повторяется на другом направлении.

Также сообщалось, что ВСУ сделали легендарные "Леопарды" еще более опасными.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.