В студии "Politeka Online" Руслан Бизяев назвал предварительные сроки наступления ВСУ.
"Не ранее 15 апреля, пока не закончится период весенней распутицы, так называемой, маловероятно, чтобы можно было провести даже опертивно-тактическое наступление глубиной хотя 150 километров. Для этого нужен маневр, а по таким дорогам на современной технике сильно не поманеврируешь. Тем более, большинство образцов западной бронетехники создавалось для немного другого театра военных действий, для европейской. Это касается и французских колесных машин, касается многих модификаций "Bradley", "Marder", "Stryker", шведских БМП и так далее. Каждый создавался под свой ТВД [театр военных действий - прим. ред.]", - говорит Бизяев.
Также эксперт выразил мнение касательно публичных заявлений различных экспертов о главном ударе ВСУ.
"Точное направление главного удара - вряд ли будет соответствовать тому, о чем говорят и заявляют публично. И это не будет легкой прогулкой, понятно, что русские готовятся - это говорит и о концентрации в Крыму, создаются опорные пункты и в Мелитополе и вообще на этом направлении, но мы верим в наши Вооруженные силы", - резюмировал Руслан Бизяев.
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Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.