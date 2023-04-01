В интервью "Захид net" военный эксперт выразил предположение относительно вероятного массированного ракетного удара по Украине.
"Для того, чтобы "пресытить" нашу систему обороны им надо под сотню ракет собрать или добрать к этой полусотне, для того, чтобы выполнить одну массированную атаку. Полсотни ракет они произведут, грубо говоря, 9 апреля. У них уже будет полсотни ракет. Добавить еще к этой полусотне десяток "Кинжалов", десяток "Х-22" , десяток "Х-59", "Х-31" - они могут собрать в первой декаде апреля примерно такое количество ракет, которое было 9 марта", - предполагает Свитан.
Также полковник ВСУ в запасе назвал еще один вариант развития событий.
"Я думаю, если россияне полностью не отказались от массированных ракетных атак, они будут их производить в первой декаде, может во второй декаде, они смогут ударить еще раз. Есть вариант, что они могут отказаться от массированных атак, так как они реально не приводят к большим потерям, могут работать допустим точечно. Как они работали до этого - по восемь, десять ракет, пытаясь уничтожить какой-то один объект. Это тоже возможно", - добавил Свитан.
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Напомним, украинцам указали на важный нюанс по ситуации в Бахмуте: "Что-то пошло не по плану".
Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.