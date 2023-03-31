Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил интересный нюанс в ситуации вокруг Бахмута.

"Появление российской десантуры, хотя её таковой называть язык с трудом поворачивается, в городе уже говорило о недостатке ресурса самих ЧВК "Вагнер". Но, когда в полях и пригороде нарисовались подразделения резервной 98-й ВДД это заставило задуматься о другом... 98-я ВДД это резерв, который по идее должен был заводиться после оккупации Бахмута, для его удержания, либо на случай контрнаступления ВСУ и занятия обороны. То есть, это по плану не активный ресурс, но, что-то пошло не по плану? На 243-й день в ход идут резервы совсем другого назначения?", — пишет эксперт.

Александр Коваленко подчеркнул, что оборона Бахмута держится уже 243-й день.

"Городок, площадью 40 квадратных километров, измотал, истощил и унизил "вторую" армию в мире. И продолжает это делать, вытягивая из неё последние ресурсы. Бахмут держится.✊", — добавил военный обозреватель.

Ранее заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Бахмуте время играет против врага. Продолжительные бои на этом направлении для оккупантов стали самыми дорогими за время полномасштабного вторжения. Ведь потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и множество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя.

Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.