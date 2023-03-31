В эфире "Politeka Online" Роман Свитан сообщил о поставках необходимого вооружения для ВСУ и о ее количестве. Военный считает, что украинская армия получит больше техники, чем запрашивала.

"Украина запрашивала около 300 танков, общее количество танков у нас уже под полтысячи получается, если считать все танки, которые нам даются, новейшие танки, те же "Леопарды", "Челленджеры", часть "Абрамсов". Плюс танки Т72 передаются десятками-сотнями, танки Т80. То есть мы получаем до полутысячи танков, это как минимум. Это в полтора раза больше, с учетом наших потребностей", - говорит Свитан.

Также военный эксперт считает, что увеличение передачи боевых бронированных машин для ВСУ сыграет на руку.

"Может быть даже и правильно, что был уклон на увеличение передачи нам боевых бронированных машин, всех типов. Мы просили около 700 - нам дают уже около 1500 тысяч. Можно сказать в два раза больше", - сообщил Роман Свитан.

Также эксперт добавил, что боевые машини в такою количестве создадут ВСУ боевую "подушку безопасности" при выполнении наступательных и оборонительных действий, если это будет нужно.

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