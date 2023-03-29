В частности, полковник ВСУ в запасе назвал направление, куда враг бросил максимальное количество сил и средств. Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

"Основное давление в Бахмуте, о нем мало кто говорит из-за того, что оно удерживается. Но основное в Бахмуте идет все-таки на Хромовое, то есть с севера. У них Хровое, и у нас в том числе - это такой ключ к снабжению нашего бахмутского гарнизона. Но там само по себе и по карте видно возвышенность, и удобно его оборонять. И вот именно в Хромово они бросили максимальное количество сил и средств", - говорит Свитан, комментрируя непростую ситуацию на данном участке фронта.

Также эксперт указал на самое опасное место в районе Бахмута.

"Хромое мы удерживаем и не подпускаем к северу. Вот основной поток нашего движения и связь - это между Хромовым и "шоссейкой" - вот это самая критическая точка и место. То есть мы к Хромово не подпускаем с севера и к "шоссейке" не подпускаем с юга. Фронт по востоку он выше, имеется ввиду центр города и та же река Бахмутка", - добавил эксперт.

Напомним, в Минобороны сделали срочное заявление по Бахмуту: "Наше военное командование...".

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