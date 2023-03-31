В эфире "Radio NV" военный эксперт Алексей Гетьман также рассказал о так называемой "тактике" россиян, которая может стать преимуществом для украинских вооруженных сил.

"Враг убавил обстрелы, может быть две причины. Первая - они готовятся к каким-то действиям и они могут накапливать боекомплекты, снаряды и все остальное. Или у них действительно заканчиваются возможности стрелять и так активно вести обстрелы, потому что мы же помним, что у них в начале войны было снарядов где-то 15-20 миллионов, то есть большое количество разных калибров. Они использовали их достаточно активно и сейчас они у них существенно уменьшились и устанавливаются определенные лимиты на выстрелы, поэтому если превышен лимит – то на следующий день уже не дают стрелять, чтобы перекрыть вчерашние выстрелы – сегодняшними", – рассказал ветеран российско-украинской войны.

Кроме того, по словам военного, оккупанты начинают доставать из складов старые снаряды.

"Они начинают вытаскивать из складов старые снаряды, которые нужно уже соляркой отмывать, потому что они уже ржавые и они не очень хорошие", – добавил Алексей Гетьман.

Напомним, озвучен крайне опасный замысел кафиров в районе Бахмута: "Бросили максимальное количество сил".

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