В эфире "Radio NV" военный эксперт Алексей Гетьман также рассказал о так называемой "тактике" россиян, которая может стать преимуществом для украинских вооруженных сил.
"Враг убавил обстрелы, может быть две причины. Первая - они готовятся к каким-то действиям и они могут накапливать боекомплекты, снаряды и все остальное. Или у них действительно заканчиваются возможности стрелять и так активно вести обстрелы, потому что мы же помним, что у них в начале войны было снарядов где-то 15-20 миллионов, то есть большое количество разных калибров. Они использовали их достаточно активно и сейчас они у них существенно уменьшились и устанавливаются определенные лимиты на выстрелы, поэтому если превышен лимит – то на следующий день уже не дают стрелять, чтобы перекрыть вчерашние выстрелы – сегодняшними", – рассказал ветеран российско-украинской войны.
Кроме того, по словам военного, оккупанты начинают доставать из складов старые снаряды.
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"Они начинают вытаскивать из складов старые снаряды, которые нужно уже соляркой отмывать, потому что они уже ржавые и они не очень хорошие", – добавил Алексей Гетьман.
Напомним, озвучен крайне опасный замысел кафиров в районе Бахмута: "Бросили максимальное количество сил".
Также сообщалось, что россияне массово отказываются идти в бой, что изменилось на передовой.
Кроме того, Politeka.net писала, что боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации в Бахмуте: "Мясорубка".