Представители УПЦ МП блокируют работу комиссии по приему-передаче госимущества в Киево-Печерском Лавре.

Члены комиссии заповедника «Киево-Печерская Лавра» хотят проверить помещения, но их не пускают, передает "ТСН".

В СМИ сообщают, что месте присутствуют сотрудники полиции, но в конфликт они пока не вмешивается.

Верующие, которые заблокировали вход в помещения храма говорят, что не допустят комиссию, пока им не предоставят решение суда.

«Будем защищать Лавру до последней капли крови»,- говорит один из священников.

У главного входа в Лавру собираются верующие УПЦ. К прихожанам пришел Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Климент.

По его словам суд принял их заявление о признании недействительным расторжение договора аренды зданий Лавры с УПЦ.

ОБНОВЛЕНО:

Священник УПЦ МП вышел с ведром воды и обильно "освятил" парня на протезе водой.

В ответ на дикое поведение священника еще один активист облил его водой из бутылки.

Начались потасовки.

Напомним, что монахи УПЦ МП утащили с собой мощи святых, гремит скандал: "Ждите теперь на границе".

Монахи УПЦ МП похоже не видят ничего страшного в своем поступке, ведь мощи они якобы забрали для важного дела.

Как сообщала Politeka, пьяный священник УПЦ МП набросился на пограничников, видео.

Также Politeka писала, что поклонники УПЦ МП под Лаврой показали истинное лицо, озвучив циничное заявление.