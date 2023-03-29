Священники УПЦ МП не хотят покидать Киево-Печерскую Лавру. Они требуют суда. На поддержку ченцов под стены Лавры пришли веряне. Несколько лет назад во время такого же митинга под Лаврой, на камеру засняли, как сторонники московских попов сделали циничное заявление, обвинив ВСУ и добровольцев АТО в войне. Скандальные кадры опубликовал в своем Телеграм полковник ВСУ и блоггер Анатолий Штефан.

В частности, между украинцем, который поддерживает выселение московских попов из Лавры, завязался разговор со сторонниками УПЦ МП и ченцом московского патриархата. Один из мужчин доказывал, что Донбасс якобы восстал против предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

Когда священнослужителю начали объяснять, что на Донбасс в 2014 году вошли российские войска, тот не хотел ничего слушать. Ему вторил другой сторонник УПЦ МП, которому похоже также промыли мозги пропагандой.

"Да, какие россияне! Первыми начали бомбить Донбасс украинцы. Это украинцы бомбили Донбасс! Донбасс не хотел Порошенко и Майдана. Что вообще дал этот Майдан хорошего Украине?", - доказывал поп с седой бородой.

Когда ему в ответ заявили, что Украина выбрала свое европейского будущее на Майдане и отвергла "русский мир", мужчина перешол на крик, доказывая, что Украина никогда не вступит в ЕС: "Никогда не будет этого пути. Никогда Украина не станет частью Европы".

К нему присоединилось несколько женщин, говорящий то же самое словно зазомбированные. Таким образом поклонники УПЦ МП под Лаврой показали тогда свое истинное лицо. Видео сняли несколько лет назад, но оно актуально и сегодня, если вспомнить, сколько коллаборантов нашли среди попов УПЦ МП.

Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Как сообщала Politeka, Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП.

Также Politeka писала, Паше "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре.