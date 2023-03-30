Ченцы УПЦ МП похоже не видят ничего страшного в своем поступке, ведь мощи они якобы забрали для важного дела.

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата не перестают удивлять своими циничными поступками. В течении многих лет они использовали Троицкий собор в Чернигове. Когда собор перешел в ПЦУ, московские священники решили нагадить и украли оттуда мощи троих святых. Об этом сообщает Cheline TV.

Сначала предполагали, что украли мощи воры. А позже выяснилось, что именно ченцы УПЦ МП забрали мощи трех святителей: Феодосия Черниговского, преподобного Лаврентия и Филарета Гумилевского. Они увезли реликвии в другой храм, где сейчас служат.

По словам заведующей отделом музейной и научно-фондовой деятельности Национального заповедника "Чернигов древний" Ольги Травкиной, священники по закону должны были получить разрешение у заповедника. Ведь мощи являются собственностью заповедника.

Ченцы были осведомлены об этом, но заявили, что якобы взяли мощи "для молитвы и духовного поклонения". Им на это дал разрешение митрополит Авросий. Теперь заповедник обратился в военную администрацию и к самому митрополиту, чтобы они поспособствовали возвращению мощей в музей.

В комментариях пользователи сети не удивились произошедшему, ведь это уже не первый раз, когда священники забирают с собой собственность государства:

"Ждите теперь на границе. Если бы могли, то и саму церковь вывезли", "Кто-то удивлен? Это же представители руzzкового мира. Все их", "Они делают так же как и орки, которых они святой водой обрызгивали на братоубийственную войну, они ничем не отличаются от них", "Московиты всегда ведут себя одинаково, независимо от того, во что они одеты, в рясу, военную форму или кроссовки. Мародеры".

Напомним, что ситуация под стенами Киево-Печерской Лавры стремительно ухудшается.

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