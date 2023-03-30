29 марта закончился срок договора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" с УПЦ МП, передает "Апостроф",
Однако московский патриархат не торопиться выселяться из святыни, а также планирует "вернуть" деньги, якобы потраченные на Лавру.
Об этом заявил наместник монастыря Павел, известный украинцам как "Паша Мерседес".
"Мы не являемся противниками закона, но я еще сегодня готовлю документы в суд, пусть они нам вернут средства, которые я потратил за 29 лет наместничества. То, что вы сейчас видите – здесь ничего не было", – заявил Митрополит Павел.
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Накануне журналисты спрашивали у одиозного священнослужителя, в частности о том, куда дальше переселят монахов УПЦ, а также зачем они вывозят имущество из Лавры. Митрополит ответил, что УПЦ "вывозит свое" из Лавры.
Также митрополит МП на чистом русском языке обозвал журналистов "клеветниками".
"Я журналистов здесь не вижу, я вижу клеветников", - заявил митрополит Павел.
Напомним, что пьяный священник УПЦ МП набросился на пограничников, видео: "Ты ноль". Мужчина нецензурно высказывался и вел себя агрессивно.
Как сообщала Politeka, Митрополит УПЦ МП Павел поспорил у Лавры, кадры: "Вы клеветники".
Также Politeka писала, что сторонники УПЦ МП под Лаврой показали истинное лицо, озвучив циничное заявление.