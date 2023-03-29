В Киево-Печерской Лавре сегодня, 25 марта, собралось много верующих.
Накануне монахи УПЦ МП призвали прихожан приходить к Лавре на совместную молитву.
Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что 29 марта монахам УПЦ МП было приказано покинуть Лавру.
Однако в Московском патриархате заявляли о том, что для выселения из Лавры нет юридических оснований, однако через какое-то время монахи начали вывозить имущество с территории храма.
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Сегодняшнюю службу в Лавре посетил и митрополит УПЦ МП Павел, прошло все не совсем гладко.
Журналисты начали спрашивать у одиозного священнослужителя, в частности о том, куда дальше переселят монахов УПЦ, а также зачем они вывозят имущество из Лавры. Митрополит ответил, что УПЦ "вывозит свое" из Лавры.
Также митрополит МП на чистом русском языке обозвал журналистов "клеветниками".
"Я журналистов здесь не вижу, я вижу клеветников", - заявил митрополит Павел.
Ранее сообщалось, что представителя УПЦ МП Митрополита Павла увидели в паспортном столе.
Также напомним, что митрополит Павел высказался по поводу выселения из Лавры.
Кроме того, напомним, УПЦ оставили после себя сплошной беспорядок в Лавре: от подвала до книжного склада.