В Киево-Печерской Лавре сегодня, 25 марта, собралось много верующих.

Накануне монахи УПЦ МП призвали прихожан приходить к Лавре на совместную молитву.

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что 29 марта монахам УПЦ МП было приказано покинуть Лавру.

Однако в Московском патриархате заявляли о том, что для выселения из Лавры нет юридических оснований, однако через какое-то время монахи начали вывозить имущество с территории храма.

Сегодняшнюю службу в Лавре посетил и митрополит УПЦ МП Павел, прошло все не совсем гладко.

Журналисты начали спрашивать у одиозного священнослужителя, в частности о том, куда дальше переселят монахов УПЦ, а также зачем они вывозят имущество из Лавры. Митрополит ответил, что УПЦ "вывозит свое" из Лавры.

Также митрополит МП на чистом русском языке обозвал журналистов "клеветниками".

"Я журналистов здесь не вижу, я вижу клеветников", - заявил митрополит Павел.

Ранее сообщалось, что представителя УПЦ МП Митрополита Павла увидели в паспортном столе.

Также напомним, что митрополит Павел высказался по поводу выселения из Лавры.

Кроме того, напомним, УПЦ оставили после себя сплошной беспорядок в Лавре: от подвала до книжного склада.