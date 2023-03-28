Видео опубликовало издание "Главком".

Павел посетил паспортный стол в Киеве возле станции метро "Харьковская" 27 марта.

Митрополит УПЦ МП был с несколькими людьми в сопровождении. Также видно, что московский священник не сразу заметил, что его снимают на камеру, позже сотрудники службы заняли его анкетированием.

На появившемся в сети видео слышна фраза по оформлению загранпаспорта от , вероятно, сотрудницы сервиса.

"Натворив ,,чудес"у Лаврі і навтьоки?! А йде ревізія,то хто буде відповідати за діянія свої? Нехай спочатку відповість по закону !",

"А чому він ще досі тут вештається? Чому не обміняли на наших хлопців? Чи такий святий що нічого проти нього висунути?",

"А чого його ще досі не поміняли на наших героїв?",

"им в р*шу його відправити на обмін ,туди закордоний паспор непотрібен",

А как же его паства, если сам пастырь "намыливает лыжи"? А, вообще-то, у такого субъекта не может не быть закордонного паспорта. Он, что, никуда не выезжал?",

"До Росії нехай їде ,а не за кордон до своїх", - пишуть українці у коментарях.

Ранее сообщалось, что в УПЦ МП пригрозили украинцам "апокалипсисом", если монахи пойдут: "Согласно предсказанию.

Также напомним, что митрополит Павел высказался по поводу выселения из Лавры.

Кроме того, напомним, УПЦ оставили после себя сплошной беспорядок в Лавре: от подвала до книжного склада.