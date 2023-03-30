В группе "Пошук людей під час війни" Наталья Василенко ищет мужа, пропавшего на бахмутской направлении.

Мужчина пропал еще 18 февраля 2023 года, в тот день связь с ним оборвалась и нет никакой информации о его местонахождении и состоянии здоровья.

"ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ ❗️❗️❗️ Прошу молитвы и распространения🙏🙏🙏 Где ты, мой родной!?😭😭😭 Помогите пожалуйста найти мужчину 🙏🙏🙏 КОЧИРГАН88. Пропавший без вести с 18.02.2023г Бахмутское направление. Плачет душа, но веры не теряет! 😭🙏Мы обязательно найдем тебя🙏🙏🙏 Пожалуйста помогите нам!", - просит о помощи женщина.

"Надо верить. Ищите, он найдется обязательно. Хорошими мыслями вы даете ему силу. Пусть Бог вам поможет", - пишут украинцы слова поддержки в комментариях к публикации.

Напомним, помогите найти мужа, отца и родного человека: родственники защитника обратились к украинцам, детали.

Как сообщала Politeka, молодой защитник бесследно исчез, жена молит о помощи: "Не будьте равнодушны.

Украинка просит помочь в поисках мужа, пропавшего в районе Краматорска, фото.

Также Politeka писала, что молодой защитник исчез при странных обстоятельствах, детали: " Приветливый и отзывчивый человек".