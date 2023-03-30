Степан пропал еще 12 декабря 2022 года. Об этом жена пропавшего Стапана сообщила в группе" Пошук людей під час війни".

Молодой человек пропал в районе населенного пункта Андреевка. Супруга защитника обратилась ко всем, кто может знать о местонахождении пропавшего.

"Не будьте равнодушны, госпитали, собратья. Неужели никого не осталось из 60-ти бригады? Я вас очень умоляю🙏🙏🙏 Помогите найти мужа, Жигадло Степан Александрович 10.10.1996 г.р. официально исчез 27.12.2022г. около н.п. Андреевка. Возможно, кто-то видел, возможно в госпитале, или в плену. Важна любая информация. Сообщите пожалуйста жена Богдана 0509491716", - написала Богдана Жигадло.

"Господи Боже спаси і збережи! Допоможи родині знайти живим!! Амінь",

" Увага Пошук Господи спаси і збережи наших солдат Амінь",

"Господи, спаси и сохрани, жизнь воину",

"Повертайся живим додому! ",

"Боже допоможи", - пишуть українці у коментарях.

Напомним, помогите найти мужа, отца и родного человека: родственники защитника обратились к украинцам, детали.

Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметах мужчины.

Также Politeka писала, что молодой защитник исчез при странных обстоятельствах, детали: " Приветливый и отзывчивый человек".