В группе " Поиск людей во время войны " родственники ищут Барабаша Степана Степановича, 27.09.1970 года.

Сообщается, что мужчина пропал в Краматорском районе, Лиманского направления.

"Помогите найти!!!
Помогите найти мужа, отца и родного человека, который дорог нам всем)
Барабаш Степан Степанович, 27.09.1970 года рождения.
Последний раз выходил на связь 10.03.2023г., с 12.03.2023 г. пропавшим без вести в Краматорском районе, Лиманского направления.
Будем благодарны за любую информацию
тел.: 096 487 27 02-дочь", - говорится в сообщении.

"Господи, сохрани его живым и здоровым выйти на связь с родными. Аминь",

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"Спаси и сохрани, Господи",

"Господи спаси и сохрани жизнь нашему Герою, благодарю тебя Боже за все Аминь"

"Господи помоги верни Степана живым домой",

"Господи помоги найти живым и вернуться в дом, Матерь Божья возьми под свою опеку!", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что семья умоляет помочь в поисках 22-летнего защитника, фото и приметы Ореста.

Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметах мужчины.

Также Politeka писала, что молодой защитник исчез при странных обстоятельствах, детали: " Приветливый и отзывчивый человек".