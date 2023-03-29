В группе " Поиск людей во время войны " родственники ищут Барабаша Степана Степановича, 27.09.1970 года.
Сообщается, что мужчина пропал в Краматорском районе, Лиманского направления.
"Помогите найти!!!
Помогите найти мужа, отца и родного человека, который дорог нам всем)
Барабаш Степан Степанович, 27.09.1970 года рождения.
Последний раз выходил на связь 10.03.2023г., с 12.03.2023 г. пропавшим без вести в Краматорском районе, Лиманского направления.
Будем благодарны за любую информацию
тел.: 096 487 27 02-дочь", - говорится в сообщении.
"Господи, сохрани его живым и здоровым выйти на связь с родными. Аминь",
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"Спаси и сохрани, Господи",
"Господи спаси и сохрани жизнь нашему Герою, благодарю тебя Боже за все Аминь"
"Господи помоги верни Степана живым домой",
"Господи помоги найти живым и вернуться в дом, Матерь Божья возьми под свою опеку!", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, что семья умоляет помочь в поисках 22-летнего защитника, фото и приметы Ореста.
Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметах мужчины.
Также Politeka писала, что молодой защитник исчез при странных обстоятельствах, детали: " Приветливый и отзывчивый человек".