На фронте погиб житель Тернополя Богдан Покитко. Он пробыл на войне всего 4 дня. 33-летнего мужчину отправили на передовую без подготовки. Его гибель вызвала резонанс у общественности. Люди нуждаются в расследовании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Оксана Огородник. Она рассказала, что Покитко мобилизовали на остановке и попросила огласку этой трагической истории.

Тернополянин воевал на Донецком направлении. Он погиб 16 февраля.

"Богдан был призван во 2-й половине января 2023 путем принудительного вручения приглашения и доставки в ТЦК на остановке общественного транспорта в г. Тернополь. Обучение боец ​​в учебной части и на полигоне не проходил. Он не проходил обучение обращению с оружием. В армии – не служил. Результат – 16 февраля 23 года нет Богдана, нет друга, нет сына, нет любимого человека. Прошел месяц от вручения повестки. Позор всем ответственным лицам – это будет на вашей совести! – заявила Огородник.

Впоследствии пресс-секретарь ТЦК Елена Величанская в комментарии "Украинской правде" сообщила, что территориальный центр комплектования проводит служебную проверку по установлению ответственных за подготовку и обучение личного состава.

По словам источника, Богдан Покитко получил повестку 18 января, 31-го принял присягу, 12 февраля его перевели в новое место прохождения службы, где он погиб в бою 16 февраля.

"В настоящее время в Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, которые отвечали за подготовку и обучение личного состава", – отметили там.

Гибель мужчины назвали "не системным случаем".

"Такой случай, который произошел с солдатом, не является системным. Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом", - добавили в ТЦК.

Напомним, юноша потерял сознание после того, как ему вручили повестку, видео

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