37-летний священник из Лукова был обвинен в попытке сфотографировать обнаженного мужчину в туалете, сообщает inpoland.

Однако об этом деле журналистам стало известно только сейчас, когда дело получило огласку.

Злоумышленник был задержан очень быстро, сообщила пресс-служба Главного управления городской полиции в Люблине.

В результате 37-летний священник был задержан правоохранителями.

Польша, полиция

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Его допросили, но он не признал свою вину. Полицейские изъяли у задержанного два мобильных телефона, на которых были обнаружены схожие снимки.

Поэтому расследование по этому делу все еще продолжается. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

полиция, польша

Ранее сообщалось о мобилизации украинцев в Польше: появилась официальная оговорка и разъяснение правил.

Также сообщалось, что в Польше 17-летний украинец упал с крыши – он работал на строительстве нелегально.

17-летний парень сорвался с крыши во время укладки листового металла. Парень стелил жесть на самом краю кровли. Он работал на высоте, не имея страховки. Инспектор Окружной инспекции труда в Гданьске установил ряд причин несчастного случая, произошедшего на одной из строительных площадок возле Старогарда Гданского.

Польша, полиция

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.