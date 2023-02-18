37-летний священник из Лукова был обвинен в попытке сфотографировать обнаженного мужчину в туалете, сообщает inpoland.
Однако об этом деле журналистам стало известно только сейчас, когда дело получило огласку.
Злоумышленник был задержан очень быстро, сообщила пресс-служба Главного управления городской полиции в Люблине.
В результате 37-летний священник был задержан правоохранителями.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Закрывали в шкафу, обматывали скотчем: в скандале вокруг детсада в Киеве появилось продолжение
Украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!"
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Мама, это правда?": маленькая дочь известного тренера из Днепра узнала, что папы не стало
Его допросили, но он не признал свою вину. Полицейские изъяли у задержанного два мобильных телефона, на которых были обнаружены схожие снимки.
Поэтому расследование по этому делу все еще продолжается. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о мобилизации украинцев в Польше: появилась официальная оговорка и разъяснение правил.
Также сообщалось, что в Польше 17-летний украинец упал с крыши – он работал на строительстве нелегально.
17-летний парень сорвался с крыши во время укладки листового металла. Парень стелил жесть на самом краю кровли. Он работал на высоте, не имея страховки. Инспектор Окружной инспекции труда в Гданьске установил ряд причин несчастного случая, произошедшего на одной из строительных площадок возле Старогарда Гданского.
Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.