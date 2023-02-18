Отец Артур был задержан в четверг, 9 февраля, в одном из торговых центров.

37-летний священник из Лукова был обвинен в попытке сфотографировать обнаженного мужчину в туалете, сообщает inpoland.

Однако об этом деле журналистам стало известно только сейчас, когда дело получило огласку.

Злоумышленник был задержан очень быстро, сообщила пресс-служба Главного управления городской полиции в Люблине.

В результате 37-летний священник был задержан правоохранителями.

Его допросили, но он не признал свою вину. Полицейские изъяли у задержанного два мобильных телефона, на которых были обнаружены схожие снимки.

Поэтому расследование по этому делу все еще продолжается. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о мобилизации украинцев в Польше: появилась официальная оговорка и разъяснение правил.

Также сообщалось, что в Польше 17-летний украинец упал с крыши – он работал на строительстве нелегально.

17-летний парень сорвался с крыши во время укладки листового металла. Парень стелил жесть на самом краю кровли. Он работал на высоте, не имея страховки. Инспектор Окружной инспекции труда в Гданьске установил ряд причин несчастного случая, произошедшего на одной из строительных площадок возле Старогарда Гданского.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.