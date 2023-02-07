Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает, что в сети распространяется очередная волна фейковых сообщений о вручении повесток украинцам призывного возраста за границей.

В частности, пророссийские медиа сообщают, что в польских городах Познань и Тарнов мужчины-украинцы начали получать повестки.

"‼️ Предостерегаем! Согласно правилам, украинские дипучреждения за рубежом должны вести военный учет мужчин. Однако они не имеют права на вручение повесток людям, состоящим на консульском учете", — говорится в сообщении ЦПД.

В то же время, дипучреждения должны доносить информацию о начале призыва на срочную военную службу до граждан Украины призывного возраста, не имеющих освобождений от службы, а также обязаны содействовать их возвращению на территорию Украины в случае мобилизации или в военное время.

Поэтому видео с вручением повесток является фейковой постановкой кремля.

Кроме того, ранее ЦПД предостерег о распространении враждебной ИПСО относительно подготовки странами ЕС депортации военнообязанных украинцев для мобилизации. Фейковое письмо якобы от Министерства внутренних дел и администрации Польши активно распространяют пророссийские СМИ и каналы соцсетей.

Ранее сообщалось, что украинцам начали раздавать повестки нового образца.

Также сообщалось, что вручение повестки едва не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел даром.