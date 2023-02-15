В Польше 17-летний украинец упал с крыши – он работал на стройке нелегально.

Гражданин Украины сильно травмировался при работе на строительстве. Он упал с крыши, на которой работал без страховки. Несчастный случай произошел в Старограде Гданьском, сообщается на сайте "ukrayina" ссылаясь на mlodagdynia.pl.

Парень работал нелегально на одном из строек в Польше.

17-летний парень сорвался с крыши во время укладки листового металла. Парень стелил жесть на самом краю кровли. Он работал на высоте, не имея страховки. Инспектор Окружной инспекции труда в Гданьске установил ряд причин несчастного случая, произошедшего на одной из строительных площадок возле Старогарда Гданского.

Несовершеннолетний украинец должен это делать из корзины подъемника, но по указанию коллеги без страховки вылез на крышу четырехэтажного дома. Через несколько минут он упал на тротуар.

Выяснилось, что все трое трудоустроенных иностранцев, в том числе пострадавший, выполняли работу нелегально, поскольку работодатели не сообщали райгосадминистрации о поручении работы гражданам Украины.

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