В Польше задержали украинца, который повредил несколько автомобилей и дверь одного из предприятий.

Об этом сообщает портал Bielsko.biala.pl . Мужчина срывал зеркала на автомобилях, обрывал стеклоочистители, а в одном из авто - разбил лобовое стекло.

Инцидент произошел в польском городе Бельско-Бяла ночью 18 февраля. По словам одного из пострадавших, он не спал и заметил, как неизвестный мужчина разбил его авто, соседний "Ягуар".

"Потом мужчина подошел к черному "Фольксвагену" и пытался сесть в машину. Позже он начал вырывать стеклоочистители в автомобилях и уничтожать их", - сказал местный житель Адриан.

На место вызвали полицию. Как оказалось, мужчина разбил несколько автомобилей – вырвал зеркала, стеклоочистители, номерные знаки, в одном из автомобилей он разбил лобовое стекло, а также разбил двери местной фирмы.

Правоохранители задержали его. Польские пишут, что в крови злоумышленника было почти два промилле алкоголя в крови. Его отправили в вытрезвитель, после чего будут соответствующие следственные действия.

Ранее сообщалось о мобилизации украинцев в Польше: появилась официальная оговорка и разъяснение правил.

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