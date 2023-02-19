В Польше задержали украинца, который повредил несколько автомобилей и дверь одного из предприятий.
Об этом сообщает портал Bielsko.biala.pl . Мужчина срывал зеркала на автомобилях, обрывал стеклоочистители, а в одном из авто - разбил лобовое стекло.
Инцидент произошел в польском городе Бельско-Бяла ночью 18 февраля. По словам одного из пострадавших, он не спал и заметил, как неизвестный мужчина разбил его авто, соседний "Ягуар".
"Потом мужчина подошел к черному "Фольксвагену" и пытался сесть в машину. Позже он начал вырывать стеклоочистители в автомобилях и уничтожать их", - сказал местный житель Адриан.
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На место вызвали полицию. Как оказалось, мужчина разбил несколько автомобилей – вырвал зеркала, стеклоочистители, номерные знаки, в одном из автомобилей он разбил лобовое стекло, а также разбил двери местной фирмы.
Правоохранители задержали его. Польские пишут, что в крови злоумышленника было почти два промилле алкоголя в крови. Его отправили в вытрезвитель, после чего будут соответствующие следственные действия.
Ранее сообщалось о мобилизации украинцев в Польше: появилась официальная оговорка и разъяснение правил.
Также сообщалось, что в Польше 17-летний украинец упал с крыши – он работал на строительстве нелегально.