Военнослужащий пограничной службы признан виновным в хранении и продаже психотропных веществ.
Об этом сообщает спецпрокуратура в военной и оборонной сферах Западного региона.
В суде доказано, что в ноябре 2021 года в Луцке осужденный по предварительной договоренности продавал в собственном автомобиле психотропное вещество «PVP», за что брал 600 гривен за «дозу».
В ходе санкционированных обысков в служебном кабинете мужчины обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором содержалось особо опасное психотропное вещество, которое он хранил для собственного употребления.
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Свою вину он признал частично. Пограничника приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет с конфискацией всего имущества.
Кроме этого, на основании ст.54 УК он лишен специального звания «мастер-сержант».
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