В Хмельницком женщина отдала все свои украшения мошенникам, потому что те пообещали снять с нее порчу.

Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области.

Жительница Хмельницкого наткнулась на информацию о "снятии порчи" в интернете. Затем получила сообщение предложение о предоставлении таких услуг.

Для проведения "ритуала" нужно было отправить по почте в другой город все украшения, якобы аккумулирующие негатив.

По легенде аферистов, они должны были пройти обряд очищения в одном из монастырей.

Потерпевшая выполнила все инструкции мошенников, но золото ей так и не прислали обратно.

Связь с лжеблаготворителями оборвалась. Тогда женщина решила обратиться с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что правоохранители сняли предпринимателя, который на поставке бронежилетов присвоил 6 миллионов гривен.

Как выяснили следователи, руководитель одного из предприятий по снабжению военного снаряжения заключили договор с Закарпатским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Договор был заключен на поставку 350 бронежилетов 4 класса защиты общей стоимостью 6,4 миллиона гривен.

Таким образом, подозреваемый присвоил около 5,9 миллиона гривен из бюджета. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК.

Напомним, полиция пришла к молодым людям, которые снимали скандальное видео девушками: подробности обысков.

Также сообщалось, что экс-начальнику из Минобороны грозит до 8 лет.

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